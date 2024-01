Benzema-Al Ittihad, è scontro: no a un prestito in Arabia, divorzio imminente?

L'attaccante francese e il club saudita sono ormai ai ferri corti: l'ex Real Madrid è di fatto un separato in casa

Tra Karim Benzema e l'Al Itthiad è scontro frontale: l'attaccante francese, tornato in ritardo dalle vacanze estive, criticato dai tifosi e messo ai margini della squadra, ha manifestato la sua intenzione di cambiare aria. Il suo club gli ha proposto un prestito in un'altra squadra del campionato sauditaito, ma l'ex Real Madrid ha rifiutato. E negli ultimi giorni sta circolando la voce che lo rivorrebbe a Lione, nella società in cui è cresciuto.