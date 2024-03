"Il calciatore, nella mattinata di domani, verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal Prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna". Dopo la riabilitazione, Berardi dovrebbe tornare in estate per l'inizio della prossima stagione. Su X l'Inter ha voluto mandare un messaggio al giocatore. "Forza Domenico Berardi, ti aspettiamo in campo per altre grandi sfide".