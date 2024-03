Tegola Sassuolo, rottura del tendine d’Achille per Berardi e stagione finita

Uscito dopo un'ora di gioco, il capitano del Sassuolo può considerare finita questa stagione: per lui la rottura del tendine d'Achille

Tornato dopo un mese e mezzo, Domenico Berardi è stato vittima di un grave infortunio nel corso di Verona-Sassuolo. Dopo un'ora di gioco, il giocatore è uscito dal campo in lacrime, abbracciato ai sanitari del Sassuolo, senza toccare con il piede il terreno di gioco.

ùSecondo quanto riporta Sky Sport, per Berardi rottura del tendine d'Achille del piede destro e stagione finita. L'uscita dal campo in lacrime con la consapevolezza di aver perso anche il treno azzurro ai prossimi Europei. Continua la stagione no dei neroverdi che perdono il loro capitano nel momento cruciale del campionato.