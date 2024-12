"Berardi? Ogni anno riceviamo richieste, faremo le giuste valutazioni". Spiraglio aperto da parte di Giovanni Carnevali, Ad del Sassuolo, per una cessione a gennaio dell'esterno neroverde, autore di tre reti e nove assist in questa stagione di Serie B. L'ipotesi è sempre più concreta e avanza anche nella lavagna di Snai, offerta a 2,25.

L'attaccante del Sassuolo fa gola a molte big di Serie A, che per anni lo hanno corteggiato e potrebbero tornare alla carica nella prossima finestra di mercato. Al momento la destinazione più probabile sembra la Juventus, proposta a 7,50 su Sisal, mentre il trasferimento al Milan, che ha mostrato lacune sulla corsia di destra, paga 9 volte la posta. Sullo sfondo anche l'INTER, forse meno adatta dal punto di vista del modulo di gioco per le caratteristiche di Berardi: il futuro in nerazzurro si gioca a 12.