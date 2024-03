Beretta: “Napoli? Prima dell’Inter può approfittare proprio dei nerazzurri”

L'allenatore Mario Beretta è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento del Napoli. Gli azzurri potrebbero approfittare nel weekend anche di incroci favorevoli : "Calzona è tornato a giocare un po' alla vecchia maniera, certe strategie sono evidenti, c'è ancora tanto da fare, mi rendo conto che la strada sia complicata, quando rincorri non puoi permetterti di sbagliare quasi nulla ma se venerdì il Napoli batte il Torino può avvicinarsi alla zona Champions, considerando che ci sono partite come Bologna-Inter, Fiorentina-Roma e Juve-Atalanta.