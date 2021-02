Inter, Bergomi: “Barella miglior italiano in assoluto. Gioca con personalità incredibile”

Intervenuto durante il programma Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, ha parlato così del momento dell’Inter, vittoriosa a Firenze e attesa dal doppio impegno Juventus e Lazio: “Domenica è una bella partita per entrambe, è decisiva: quando la Lazio parte in striscia è difficile fermarla. Barella? E’ il miglior italiano in assoluto: anche in nazionale trova i tempi di inserimento, ora trova anche il gol e gioca con una personalità incredibile. In assoluto è il più bravo”.