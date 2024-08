Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha elogiato Nicolò Barella, considerato come l'elemento cardine della formazione di Simone Inzaghi: "Faccio una premessa: gli interisti sono tutti forti, fortissimi, ma se me ne chiede uno le dico Barella.