Bergomi: “Inter, contro il Lecce c’era tensione in campo. Bisseck? Mi ricredo…”

Proprio a proposito del calciatore tedesco, l'ex capitano nerazzurro ha detto: «Devo ricredermi, sta facendo bene e non pensavo che in poco tempo interpretasse il ruolo con questa personalità. C'era un po' di tensione in campo perché dopo l'eliminazione di Coppa Italia, in una partita in cui aveva fatto bene, ha fatto fatica a sbloccare e c'era un po' di sofferenza».