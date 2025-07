Calhanoglu so che ci tiene tantissimo all'Inter, vuole bene a questa maglia. Aveva manifestato anche in passato di finire la carriera al Galatasaray, però, è un ragazzo del 94 ha 31 anni e può dare ancora tanto. Prima di separarmi da Calhaoglu ci penserei tantissimo perché è un ragazzo straordinario. Inzaghi gli ha trovato ruolo perfetto. Ha sempre lottato per la maglia, non sio è mai tirato indietro. Andato in America infortunato e si è rifatto male. È vero quest'anno ha avuto qualche infortunio di troppo però è troppo prezioso e quindi in questi momenti di difficoltà bisogna mantenere la calma e ragionare perché questo è un gruppo non il più forte ma bravo ad andare oltre e battere determinati avversari sulla carta più forti.