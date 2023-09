Bergomi: “Inter squadra consapevole, ma ha cambiato tanto. C’erano un po’ di cose…”

Si è sbilanciato un po' meno degli altri opinionisti di Skysport, Beppe Bergomi - al Club - ha parlato dell'Inter e del suo inizio di stagione e se c'è stato chi ha parlato di squadra padrone del proprio destino lui ha un po' frenato. Sarà scaramanzia? Chissà. Ma l'ex capitano nerazzurro ha sottolineato: «L'Inter ha fatto molto bene nel finale la scorsa stagione con otto vittorie e un pari che hanno permesso di giocare in Champions anche in questa stagione e ha fatto molto bene la fase finale della Champions».

«Continuo a pensare che è una squadra consapevole ma ha cambiato tanti giocatori anche l'Inter. Ma all'inizio tante cose non le sapevamo e nessuno avrebbe detto di questi risultati. In questo inizio di campionato c'erano delle situazioni da tenere sotto controllo, come ad esempio Thuram, o il portiere, e stanno andando bene le cose nelle prime cinque partite», ha evidenziato.