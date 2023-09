Caressa: “Inter stabilmente a livello delle altre big d’Europa. Questi i numeri”

Su Skysport, Fabio Caressa ha parlato della vittoria dell'Inter contro l'Empoli per uno a zero. Il giornalista ha innanzitutto sottolineato del gol 'bellissimo' di Dimarco su punizione, che ha deciso la partita. E ha aggiunto: «La formazione nerazzurra dà impressione di controllare le gare e di essere un gradino sopra gli altri in questo momento. E tiene il confronto con le altre big d'Europa».