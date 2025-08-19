A Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato anche di Cristian Chivu e dell'Inter verso l'inizio della nuova stagione

A Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato anche di Cristian Chivu e dell'Inter verso l'inizio della nuova stagione.

“Chivu deve avere il coraggio di buttare in campo Pio Esposito con più continuità . Difficile con Lautaro e Thuram, ma ci vuole coraggio. Soprattutto nella prima parte della Champions, Taremi e Arnautovic avevano giocato…

Non penso Chivu sia un giochista, penso sia bravo a tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Non lo conosco benissimo, ma ci ho chiacchierato e ha personalità, vi dico che farà le scelte giuste”.