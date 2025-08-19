FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bergomi: “Comportamento di Lookman non mi è piaciuto! Non è accettabile che…”

ultimora

Bergomi: “Comportamento di Lookman non mi è piaciuto! Non è accettabile che…”

Bergomi: “Comportamento di Lookman non mi è piaciuto! Non è accettabile che…” - immagine 1
Durissime parole di Beppe Bergomi sul caso Ademola Lookman: queste le dichiarazioni dell'ex difensore e capitano dell'Inter a Sky Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter
Getty Images

Durissime parole di Beppe Bergomi sul caso Ademola Lookman. Queste le dichiarazioni dell'ex difensore e capitano dell'Inter a Sky Sport:

Bergomi: “Comportamento di Lookman non mi è piaciuto! Non è accettabile che…”- immagine 3
Getty

Vi ho seguiti ieri in trasmissione, ho sentito termini come vergognoso. Quello di Lookman non è un comportamento accettabile, da giocatore professionista.

Bergomi: “Comportamento di Lookman non mi è piaciuto! Non è accettabile che…”- immagine 4
Getty Images

Lui deve fare il professionista e allenarsi, è giusto che decida l’Atalanta il suo futuro perché è proprietaria del cartellino. Non è piaciuto neanche a me il comportamento di Lookman”.

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA