Bergomi: “Comportamento di Lookman non mi è piaciuto! Non è accettabile che…”
Durissime parole di Beppe Bergomi sul caso Ademola Lookman: queste le dichiarazioni dell'ex difensore e capitano dell'Inter a Sky Sport
“Vi ho seguiti ieri in trasmissione, ho sentito termini come vergognoso. Quello di Lookman non è un comportamento accettabile, da giocatore professionista.
Lui deve fare il professionista e allenarsi, è giusto che decida l’Atalanta il suo futuro perché è proprietaria del cartellino. Non è piaciuto neanche a me il comportamento di Lookman”.
