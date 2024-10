Bergomi: “Napoli forte, Lukaku fondamentale. Juve cambiata, i dati dicono che l’Inter…”

Di Lukaku possiamo dire qualsiasi cosa, ma per Conte è fondamentale. Due assist, segna, gioca molto bene spalle alla porta. McTominay è l’equilibratore, è un giocatore box to box di grande fisicità. 16 giocatori hanno vinto il campionato del Napoli, è una squadra forte.

L’Inter l’anno scorso ha fatto qualcosa di straordinario, 9 gol presi in un girone è quasi impossibile. Quando tu, dopo aver vinto, fai una rincorsa in meno magari, sei leggermente meno attento… anche partite chiuse come con Udinese e Torino, rischi che vengano riaperte. L’Inter è la squadra che ha subito più gol negli ultimi 30 minuti, questi sono dati. Magari Inzaghi vuole cambiare qualcosa, si vedrà sul lungo, c’è un pressing molto alto. Difficoltà di attenzione, scelte individuali, qualche deconcentrazione di troppo…", ha detto.