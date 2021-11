Bergomi: “Vidal bene, ma col Milan ci sarà Calhanoglu. Senza Lukaku Inter diversa”

L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato del derby di domenica sera e del momento delle due squadre

"Dimentichiamo in fretta, lo scorso anno Milan ha vinto derby d'an data e aveva 5 punti di vantaggio. Il Milan ha dato più profondità al proprio organico, in questo momento quesi 7 punti in più pesano, anche mentalmente. Ha fatto riposare qualcuno in coppa, sono focalizzati sul campionato. Inter ci arriva dopo una bella vittoria in Champions. L'Inter ha cambiato atteggiamento perché stava subendo troppe ripartenze. Gli esterni se uno spinge l'altro rimane più in copertura. Ora squadra più equilibrata. Il Milan accetta l'uno contro uno, viene a prenderti alta. Nell'Inter se gioca Dimarco non gioca Calhanoglu o viceversa. Uno è sempre in campo per i calci da fermo, penso che possa giocare Calhanoglu. Vidal sta facendo bene, ma il Milan ti impone ritmi diversi, più sostenuti.