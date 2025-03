Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, intervenuto a Sky Calcio Club, ha parlato così della squadra di Simone Inzaghi e della corsa scudetto: "Inter-Udinese e Napoli-Milan si somigliano parecchio: l'Inter ha fatto mezz'ora di grande calcio e speso tanto, poi è andata in difficoltà per l'atteggiamento dell'Udinese. L'Inter se vuole pensare di mantenere questo standard in tutte le partite ha troppo bisogno di chi c'è fuori adesso: un giocatore come Dumfries o Lautaro, deve averli tutti. Dico una banalità, ma è così.