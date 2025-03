Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria di oggi contro l'Udinese: "Il primo tempo l'ha fatto molto bene ma devi spendere molte energie: ha corso tanto. Poi quando vuole andare in gestione fa un po' di fatica. Poi arriva quel gol di Solet e cominci ad andare in paura e non gestire bene il pallone.