Oggi sotto pressione non è riuscita a gestire come è riuscito a fare Torino. La Lazio si è comportata bene e l'Inter dove ha fatto gol oggi? Su due situazioni da fermo. Quando deve sviluppare gioco contro una difesa bassa, un blocco basso, fa sempre molta fatica. Però, una volta che sei in vantaggio per due volte, la devi portare a casa. La devi portare a casa questa partita. In assoluto. In assoluto"