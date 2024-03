«Se l'Inter meritava di passare il turno tra andata e ritorno? Vero che l'Inter abbia avuto all'andata delle occasioni ma ce le aveva anche l'AM. La squadra di Simeone si trasforma in casa e quindi se guardo alle occasioni la metto in pareggio. Entrambi quindi meritavano di passare». Beppe Bergomi ha parlato così dell'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions per mano della formazione spagnola.

«L'errore di Thuram è un errore di stanchezza, l'Inter è arrivata a questa sfida non a posto fisicamente. Calhanoglu era appena rientrato, Thuram pure. Le rotazioni che diciamo sempre dove la squadra è comoda in difesa sono mancate, come con Carlos Augusto e per fare il suo gioco l'Inter ha bisogno di stare bene fisicamente», ha spiegato.