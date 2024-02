La squadra di Inzaghi ha vinto uno a zero aggiudicandosi l'andata degli ottavi e nella gara ha perso per infortunio Thuram. Per il francese solo un'elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra. Meno grave del previsto perché non c'è stata lesione. Salterà almeno due gare di campionato e dovrebbe essere disponibile per la gara di ritorno contro gli uomini di Simeone. Si gioca il 13 marzo a Madrid.