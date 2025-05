Bergomi: “L’Inter fa un calcio evoluto! È diversa dalle altre tre semifinaliste perché…”

L’impianto di rosa della Juve è forte. Nico Gonzalez sta tornando fuori bene ora, Yildiz, in mezzo al campo ci sono varie soluzioni, non dimentichiamo gli infortunati in difesa come Bremer e Cabal. Davanti bisognerà capire cosa vogliono fare con Vlahovic, che è in scadenza e ha un ingaggio altissimo. Tudor comunque l’ha messa in campo bene, l'unica dove non ha fatto bene è Parma, nelle altre ha fatto bene.