Beppe Bergomi, ex capitano e simbolo dell’Inter, ha analizzato con grande lucidità l’attuale momento nerazzurro dopo l’ultima sconfitta

Redazione1908 15 settembre - 00:13

Beppe Bergomi, ex capitano e simbolo dell’Inter, ha analizzato con grande lucidità l’attuale momento nerazzurro dopo l’ultima sconfitta contro la Juventus. Le sue parole hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, perché mettono in luce un cambiamento di tendenza che non può passare inosservato.

“Due anni fa l'Inter questa partita la vince facile, l'anno scorso la pareggia, quest'anno la perde. Io vedo un flusso negativo nell'Inter. Ogni situazione negativa è capitata all'Inter e non alla Juve. Chivu sta provando qualcosa di diverso nel modo di giocare. Io vedo l'Inter stanca nella partita, è una squadra che va in fatica con l'andare avanti della partita. Non dico chiaramente che sia stanca in assoluto, la vedo come una squadra che si stanca durante la partita”, ha dichiarato Bergomi.

L’analisi è chiara: rispetto al recente passato, la squadra sembra aver perso smalto e capacità di gestire i momenti decisivi. Se prima l’Inter aveva la forza per imporsi con autorità, oggi fatica a mantenere lucidità fino al novantesimo.

Il riferimento a Chivu e alle sue nuove idee di gioco è interessante: l’allenatore sta cercando di dare un’impronta diversa, ma il percorso appare ancora in fase sperimentale. La sensazione è che i giocatori non abbiano ancora assimilato del tutto i cambiamenti richiesti.