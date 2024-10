Tah parla già di ‘sorta di derby col Milan’: Inter vigile, cosa filtra sul colpo a 0

L’Inter è vigile sulla situazione di Jonathan Tah come possibile rinforzo a 0 per la difesa: ecco cosa filtra sul colpo

Nelle scorse settimane, all’Inter è stato accostato anche il nome di Jonathan Tah come possibile rinforzo a 0 per la difesa. Il centrale difensivo classe 1996 ha recentemente parlato anche del suo futuro.

“Non firmerò un nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. La mia decisione è presa. Darò il massimo fino alla fine qui e poi vedremo quale sarà il prossimo club. Ma la mia decisione è di andare via e provare esperienze diverse”, ha spiegato a Süddeutschen Zeitung. E, a margine della sfida di Champions con il Milan, a Sky ha svelato un interessante aneddoto. "Ho un legame speciale con l'Italia, mia moglie è italiana e tutta la sua famiglia è tifosa del Milan. Sarà una sorta di derby familiare, quindi sarà molto interessante per me, sono felice perché è la prima volta che giocherò contro il Milan", ha detto.