Beppe Bergomi , ex capitano dell'Inter , intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così della squadra nerazzurra dopo il pareggio a Parma: "Ogni partita che l'Inter gioca la gioca pensando a quella dopo. Non solo le sostituzioni, ma nello scegliere l'undici: ha bisogno della rosa al completo per star dentro a tutto, quest'anno hanno avuto tanti infortunati. Poi hai anche le squalifiche, Dumfries è stato il giocatore più importante dell'Inter: deve sempre pensare alla partita dopo.

I cambi li fa anche la squadra avversaria e tu ti devi adeguare: gli allenatori avversari cambiano. Chivu si mette a specchio, capisce di aver sbagliato e cambia. Inzaghi risentito? Ha ragione a risentirsi. Voleva che sottolineassimo il bel primo tempo fatto, noi lo diamo per scontato: lui invece dice che non lo è. Sarò un disco rotto, ma ripeto: l'Inter è la squadra con l'età media più alta in Serie A e che gioca di più, devi cambiare. L'Inter maggiormente sviluppa gioco a sinistra, Inzaghi poi li vede in difficoltà e li cambia: capisco che cambiandoli vai in difficoltà, se vuoi gestire e non hai Bastoni diventa difficile. Se l'Inter non fa i cambi, i giocatori si fanno male.