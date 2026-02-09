Intervistato da Gianluca Rossi, Beppe Bergomi ha toccato diversi argomenti. il primo affrontato dall'ex capitano nerazzurro è stato su Inter-Juve in programma sabato. "Inter-Juve è la partita. La Juve è una squadra forte ed era quella squadra che all'inizio dell'anno avevo qualche dubbio, con Spalletti sono venuti fuori i giocatori. Sarà sicuramente una grande gara. Sassuolo? Non soffermiamoci sul 5-0, guardiamo i primi minuti, guardiamo il primo tempo. Il Sassuolo poteva riaprirla".