Bergomi: “Inter, mai vinto con i picchi di gioco toccati quest’anno”

L'ex capitano nerazzurro ha parlato al Club del dna nerazzurro e di quanto fatto in questa stagione dai ragazzi di Inzaghi

Beppe Bergomi, rispolverando la questione del dna di una squadra (se ne è parlato per quanto riguarda la Juve.ndr) ha parlato dell'Inter. «Tutte le grandi squadre vogliono vincere.L'Inter nella sua storia ha vinto ma non ha mai toccato picchi di gioco come li ha toccati quest'anno. Quindi si può lavorare anche all'interno di una società che pensa di vincere sull'idea di gioco».