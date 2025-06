"La partita che rigiocherei volentieri è contro l'Aston villa. Avevamo perso 2-0 all'andata e poi vinciamo 3-0 in casa. L'Inter è la mia vita, ma da bambino facevo il tifo per il Milan, poi faccio un provino con loro e mi lasciano a casa. Poi ho deciso di andare all'Inter, mi era piaciuto tutto. Il mio campione di riferimento era Fulvio Collovati. Ho pianto per un allenatore solo che era Gigi Radice, amava stare con i giovani. Un altro che mi ha dato tanto è stato Gigi Simoni. Sono tornato a fare il Mondiale in Francia. La prima frase che mi disse fu: "Beppe, ho sentito tante voci su di te, per me siete tutti uguali, chi merita gioca". E sono tornato in Nazionale".