Bergomi: “Nella Juve c’è confusione. Non c’è stata crescita, si è spenta”

L'ex difensore dell'Inter ha parlato durante Sky Calcio Club della sconfitta della Juve e del momento negativo dei bianconeri

"Milan sempre squadra anche nei momenti difficili e oggi l'ha confermato. I miracoli succedono una volta, a Udine la ribalti, ma il calcio è fatto di corsa, grinta. Non cambi da una domenica all'altra. La confusione nella Juve c'è. Un allenatore giovane può avere delle difficoltà all'inizio e poi nel ritorno crescere. La Juve le migliori partite le ha fatte all'inizio poi si è spenta, forse non ha in mano lo spogliatoio".