Bergomi: “Lautaro lo terrei, ma se si dovesse cederlo niente contropartite”

Beppe Bergomi ha incrociato Albertini in collegamento su Skysport e ha parlato della loro rivalità sul campo e dell’amicizia fuori dal campo: «Io ho giocato tanti derby, ci siamo incrociati tante volte, ma non ci sono state entrate. Ero io quello che picchiava di più, non scopriamo l’acqua calda, avevo i piedi ruvidi e cercavamo di farmi rispettare. Con Demetrio il rapporto si è fatto importante al Mondiale del 1998 quando abbiamo giocato insieme».

-Qual è la top 11 della Nazionale di tutti i tempi?

Difficile rispondere a questa domanda. Io ho fatto quattro Mondiali. Ho giocato con Zoff e Walter Zenga, mio compagno di camera e ci ho giocato ai Mondiali. Una linea difensiva è difficile da fare. Ho giocato con Maldini, Baresi, Collovati, Cabrini, difficile scegliere. A centrocampo Antonioni, Tardelli che per me è stato il miglior centrocampista italiano. Davanti sceglierei Rossi, ma con i 10 vado in difficoltà: Del Piero, Mancini, Baggio. Ce ne sono veramente tanti. Come seconda punta metterei Altobelli che è stato l’unico ad aver segnato nell’86, in una spedizione meno convincente delle altre.

-Perché l’Inter cala sempre nell’ultima parte della stagione, con questa sospensione del campionato come ripartirà? La mentalità sarà quella dei primi mesi? E se Lautaro andasse via i meccanismi di Conte come cambieranno?

Non c’è uno storico. Sono tutti fermi da due mesi, hanno lavorato in casa. Vedremo, è difficile capire come ripartire. Avranno poco tempo di rimettersi a posto. Per quanto riguarda Lautaro io lo terrei sempre, sono i suoi anni migliori e lo vedo in crescita. Se dovesse andare via bisogna puntare su un giocatore che abbia profondità e ho fatto il nome di Timo Werner è un giocatore che mi piace molto. La clausola di Lautaro è di 111 mln non chiederei contropartite, incasserei i soldi della clausola e rinvestirei quei soldi. Detto ciò lo tratterrei all’Inter.

-L’UEFA dice che le partite si possono giocare ad agosto mentre la Premier League dice che entro il 30 giugno finirà stagione. Da quale parte stai?

E’ difficile trovare una ragione in questo caso. Io finirei in campionato, ma nel massimo della sicurezza, ma che non si protraggano le giornate a lungo. In Premier hanno anche meno giornate e loro fanno giocare ogni 2-3 giorni e pensano di farcela entro giugno. L’UEFA non deve andare troppo in là, snaturi troppo la competizione e complichi le cose e se fosse possibile accorcerei i tempi.

(Fonte: SS24)