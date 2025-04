Bergomi: “Mai creduto alle narrazioni sull’Inter! E da quattro anni continuo a dirvi che…”

Beppe Bergomi , ex calciatore, ha parlato negli studi di Sky Calcio Club, questa l'analisi sulla sconfitta dell'Inter contro la Roma: "La partita col Bayern ha fatto spendere tantissimo a livello fisico e nervoso: è vero che l'Inter è uscita vincente, ma nel ritorno ha fatto due gol su calcio da fermo e ha dovuto soffrire per tutta la partita. In quelle due partite ci sono state due sliding doors: quando mai Kane sbaglia quella palla gol e al ritorno Muller sbaglia la palla del 2-0. Poi l'Inter non è la più forte ma la più brava nella proposta di gioco e nello stare soprattutto in Champions concentrata. Poi ha trovato tre avversarie forti: l'Inter non aveva margine di errore e quindi ogni formazione veniva fatta pensando anche alla partita dopo. E Inzaghi non ha mai avuto tutti a disposizione. Ha l'età media più alta e tanti infortuni quest'anno.

Ricordiamoci sempre come è iniziato il campionato: tanti nazionali, poche vacanze, Lautaro è entrato in forma dopo tanto tempo. Io non parlo delle narrazioni delle due squadre, te le mettono le altre perché ritengono l'Inter favorita: ma io non ci ho mai creduto. Non mi piace dire che l'avevo detto, io vado per quello che vedo: tante volte sono andati bene gli acquisti a zero, pensavamo che Taremi fosse un buon acquisto e non lo è stato, Zielinski non ha dato tanto. Per tre mesi ha avuto Acerbi, in queste partite decisive non c'era Thuram, per un periodo lunghissimo sugli esterni ha avuto solo Dumfries, che dopo nove partite consecutive si strappa. Continuo a pensare che l'Inter, se vuole competere su tutto, deve avere tutti a disposizione. Se non fa le rotazioni non ce la fa ad arrivare dentro a tutto a maggio.