Negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato anche di Inter alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. In particolare, l'ex capitano nerazzurro ha discusso delle possibili mosse del club sul mercato futuro:

"Alcuni si lamentano perché alcuni giovani non giocano. Ci vogliono i tempi giusti. L'Inter nei prossimi anni non andrà sui parametri zero, ma investirà su calciatori giovani che possano abbassare l'età media della squadra, che è la più alta".