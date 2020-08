Bergomi: “All’Inter avvertivamo meno protezione rispetto a Milan e Juve. C’è pressione per…”

Ospite negli studi di Sky Sport, l’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato della squadra di Antonio Conte e del tecnico nerazzurro a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara di Europa League contro il Getafe a Gelsenkirchen: “Il centrocampo è il reparto che ha sofferto di più le assenze. Conte è tornato a giocare a 5 dopo che ha tentato in tutte le maniere di giocare con il trequartista per far integrare Eriksen, scavalcato nelle ultime partite da Borja Valero. Per il bene dell’Inter deve essere determinante a gara in corso con la sua qualità. Getafe? Si sanno difendere bene, sono determinati e “cattivi”. Bisogna stare attenti ma l’Inter è superiore. La squadra ha il peso della responsabilità di vincere l’Europa League: la pressione c’è. C’è stato un momento in cui la coppia Sanchez-Lautaro mi è piaciuta: l’Inter non era condizionata a giocare su Lukaku. Ma il belga è il giocatore dominante e deve giocare per forza. Conte li sta gestendo bene. Sono dinamiche che ci sono nell’Inter: quando giocavo avvertivo di avere meno protezione rispetto a Milan e Juve. Conte vuole cambiare una mentalità che c’è all’interno proteggendo la sua squadra”.