Tante assenze, poi non ho visto benissimo le partite perché ero in giro a commentarne altre in contemporanea, ma l'Inter andrebbe in una parte di tabellone in cui non incontreresti il Real Madrid. Anche quest'anno Carlo Ancelotti ha trovato la quadra, come mettere insieme i quattro giocatori davanti: come attaccare in una maniera e difendere in un'altra".