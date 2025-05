Beppe Bergomi , ex capitano nerazzurro, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così in vista della semifinale tra Inter e Barcellona di stasera: "Io non vedevo l'ora del riscaldamento per sentire il pubblico: ma la bellezza di San Siro... La gente vede bene dappertutto, è nato per il calcio: è uno stadio che crea sempre un'atmosfera magica in queste serate. Fermare il Barcellona? Ci devi riuscire, non sbagliano un controllo: capisco che Pedri è un punto di forza come Yamal e Raphinha.

La partita per me sarà come l'andata, l'Inter se vuole portarla a casa deve fare qualcosa di diverso. Io penso che stasera la partita di Barella deve essere speciale: deve avere durezza mentale, ma deve inserirsi e avere qualità nel palleggio. Lui deve pensare anche di essere utile in difesa e fare una partita box to box, l'Inter dovrà spendere molto stasera. Il campo è bello: per gli standard di San Siro è bello. La difesa dell'Inter? Dovranno lavorare bene come all'andata: devono coprire in ampiezza, gli esterni hanno un compito importante. Ma centralmente loro non si vogliono far imbucare: ci vorrà grande attenzione".