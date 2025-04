"Al 33' c'è un contrasto in area del Bologna tra Lautaro e Freuler, l'arbitro dice che non c'è nulla e ha ragione Colombo. Freuler non commette nessun fallo, è fermo. E' Lautaro che scontra la sua gamba con quella del giocatore del Bologna. Ed è corretto, a mio giudizio, al 5' del secondo tempo, non assegnare nessun rigore per il Bologna per il duello Dallinga-Bastoni, forse Bastoni è più energico nel trattenere l'avversario ma entrambi si trattengono, è corretto non dare il rigore"