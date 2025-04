Non cerca alibi il comico Enrico Bertolino, tifoso dell'Inter, per commentare con l'AdnKronos la sconfitta rimediata in Coppa Italia

Daniele Mari Direttore 24 aprile - 13:35

"Ovviamente non si può essere contenti della sconfitta di ieri sera, però la vittoria del Milan è strameritata. Va quindi riconosciuto all'avversario di aver giocato meglio". Non cerca alibi il comico Enrico Bertolino, tifoso dell'Inter, per commentare con l'AdnKronos la sconfitta rimediata ieri sera dai nerazzurri battuti dai milanisti nella semifinale di Coppa Italia per 3 a 0.