Bertolino: “InterSpac? Tifosi pronti ad aiutare l’Inter. Quando ho messo la quota…”

InterSpac può davvero essere uno strumento d'aiuto per l' Inter ? Se lo chiedono da mesi ormai i tifosi nerazzurri, preoccupati per le difficoltà economiche in cui si ritrova il club. Per questo motivo, abbiamo girato l'interrogativo ad Enrico Bertolino, impegnato in prima persona insieme ad altri noti tifosi. La risposta aiuta a fare chiarezza sul tema

Questo il suo punto di vista, espresso ai microfoni di Fcinter1908.it: "Sono fiducioso che si possa quantomeno proporre qualcosa. Non possiamo fare l'operazione Bayern Monaco, è palese, ma l'idea di essere a disposizione della società per dare una mano è bella. Gli interisti sono pronti ad aiutare l'Inter. Il presidente non ci tiene ovviamente ad avere soci di minoranza, sarebbe un po' come quando Grillo era in Telecom. Noi tra l'altro non abbiamo voglia di andare lì a decidere per Marotta. E' un atto simbolico per dimostrare vicinanza alla squadra nei momenti più delicati. Quando ho messo la mia quota in InterSpac l'ho fatto per riconoscenza verso l'Inter, che mi ha regalato negli anni sensazioni bellissime. Penso di aver ripagato in parte quello che il club mi ha dato".