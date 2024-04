EDICOLA / CdS: Inter, idea Beukema se sfuma Buongiorno

Il calciomercato della società nerazzurra, con la caccia al nuovo centrale: l'olandese nel mirino come alternativa al giocatore del Toro

Il Corriere dello Sport parla anche di Inter in prima pagina: "Caccia al nuovo centrale. Inter, idea Beukema se sfuma Buongiorno . Si studia l'olandese del Bologna. Può giocare anche in una difesa a tre". Questo il titolo dedicato al mercato dei nerazzurri.

Il giornale sportivo parla poi di Juve: "Mai più senza. Vlahovic è il booster di Allegri, raddoppia punti e medie". Nel taglio alto "La Mandragata" per definire la vittoria per uno a zero della Fiorentina sull'Atalanta nella semifinale di andata della Coppa Italia. "Ma Italiano è ai saluti: Commisso ha scelto Palladino".