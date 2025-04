Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi ha analizzato il momento complicato che sta attraversando l'Inter. Il giornalista spende belle parole nei confronti di Simone Inzaghi: "Anche quest'anno Inzaghi ha fatto comunque una grande annata. In Champions non ha sbagliato nulla, in campionato ha 18 punti in meno, ha segnato 9 gol in meno, ha subito 15 gol di più, è chiaro che sono segnali che fanno capire perché ha perso la testa del campionato".