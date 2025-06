Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha analizzato la prestazione offerta dall'Inter nell'esordio al Mondiale per Club

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha analizzato la prestazione offerta dall'Inter nell'esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey e i commenti arrivati dalla critica a Chivu dopo la sua prima panchina in nerazzurro:

L’Inter ha pareggiato con il Monterrey in una partita complicata da seguire, anche solo perché alle tre del mattino vorresti solo andare in branda. La partita ha raccontato cose interessanti sulle idee di Chivu per rinfrescare la squadra dal punto di vista dell’applicazione sul campo, ma sono passate in secondo piano per colpa del pareggio".