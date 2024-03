Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin ha parlato del ritorno degli ottavi di Champions League tra Atletico Madrid-Inter. "Non sarà una passeggiata e, potete fidarvi, Simeone non giocherà alcun genere di calcio “nuovo e moderno”. Farà la battaglia, così come ha fatto per anni e anni. Il modo migliore per provare a dare fastidio a una squadra, quella di Inzaghi, che sa perfettamente quello che l’attende".