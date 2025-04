Si dicono cose che non stanno né in cielo né in terra: l'Inter pareggia a Parma per colpa di Inzaghi che doveva tenere dentro i titolari, ma tutti i sanno che in questo mese l'Inter ha cinquemila partite. Scudetto? Io dico 55 Napoli e 45 Inter e vi spiego perché: l'Inter gioca ogni tre giorni e ha un calendario molto più complicato".