Biasin: “Brozovic, sensazione che stop sia di oltre 10 giorni. Il rischio è che…”

“Conoscendo la zona dell’infortunio di Brozovic, il polpaccio, so che è il muscolo peggiore per i calciatori. Il rischio è che torni, ma non sei guarito e ti fermi di nuovo. Mi sbaglierò e lo spero tantissimo, ma la mia sensazione è che si vada oltre i 10 giorni. La vedo dura per la Supercoppa Italiana contro il Milan”, le sue parole.