Biasin: “Mercato, Inter ha 50 mln più le cessioni. È incredibile rispetto a…”

Negli studi di Telelombardia, si è parlato anche del mercato dell'Inter e della situazione finanziaria dei nerazzurri in relazione alla campagna acquisti estiva. Questo l'intervento a riguardo di Fabrizio Biasin:

"Quest'anno ci sono anche i soldi per il mercato. A differenza degli ultimi quattro anni, in cui dovevi portare soldi o chiudere a zero, l'Inter quest'anno potrà contare su un budget di 40-50 milioni, più quello che arriverà dalle cessioni".