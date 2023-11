Biasin: “Calhanoglu giocatore totale costato zero. Quando diceva…”

Lautaro e Calhanoglu sottovalutati? non credo, sono giocatori che stanno facendo molto bene. Il turco è uno spettacolo, io per primo non avevo tutte queste certezze. Affidare la regia di Brozovic con dietro un giovane come Asllani mi sembrava una diminutio, invece Calhanoglu non sta sbagliando nulla. Non solo per quello che fa dalla metà campo in su, ma soprattutto per quello che fa dalla metà campo in giù. Giocatore totale arrivato a costo zero che con Inzaghi è cresciuto in dismisura. Nel suo ruolo è uno dei migliori in questo momento, quando lo diceva lui lo scorso anno molti ridevano e invece si sta dimostrando tale.