Biasin: “La Champions conta più del quarto posto. Porca miseria, parliamo di calcio”

Nel suo editoriale per Sportitalia.com, Fabrizio Biasin ha parlato della situazione paradossale che sta vivendo l'Inter di Inzaghi, che ha ricevuto l'input dalla proprietà di privilegiare il quarto posto in campionato piuttosto che il cammino in Champions League:

"Con tutto il rispetto, voglio dire subito una cosa: di grazia, la Champions conta di più di un quarto posto. E lo so perfettamente che questa cosa non potrà trovare d’accordo nessun dirigente assennato, lo so che i quattrini del coppone fanno tutta la differenza del mondo ma, porca miseria, qui fino a prova contraria parliamo di calcio, non di bilanci (esatto, fino a prova contraria). (...)".