Fabrizio Biasin su X offre un’analisi sulla situazione attuale dell’Inter, commentando le recenti prestazioni della squadra e il percorso di rinnovamento intrapreso dopo quattro anni. "Non era necessario City-Al Hilal 3-4 per comprendere il valore di Inzaghi - Non era necessario Inter-Fluminense 0-2 per comprendere che Chivu ha fisiologico bisogno di tempo e di un mercato all’altezza. L’Inter, piaccia o non piaccia, dopo 4 anni ha voltato pagina e questa cosa comporta stravolgimenti, incazzature, ricerca di nuovi equilibri".