"L’Inter ha scelto Chivu. Non esiste un tifoso dell’Inter che non sia affezionato a Cristian Chivu. Per quello che ha fatto sul campo. Per come si è sempre comportato. La sensazione, tra l’altro, è che sia un ottimo prospetto di allenatore. Ma non è questo il punto. Il punto è che l’Inter si affida a un tecnico con 13 panchine in Serie A e, quindi, sceglie di rischiare".