Nel suo commento su Libero, Fabrizio Biasin analizza le prime uscite dell'Inter di Chivu al Mondiale per Club e va dritto al punto: il Mondiale per Club conta, sì, soprattutto per il 'grano'.