Biasin: “Contatto D’Ambrosio-Bajrami? Ecco perché per me non è rigore”

Le considerazioni dell'opinionista a proposito dell'episodio da moviola di Empoli-Inter

Fabrizio Biasin, in collegamento con Pressing, si è espresso sull'episodio da moviola in Empoli-Inter con D'Ambrosio e Bajrami protagonisti. Queste le sue parole: "Per me non è calcio di rigore. Tra l'intervento di D'Ambrosio e la caduta del giocatore dell'Empoli magari non passa un quarto d'ora, ma non c'è immediatezza. Lui cade perché capisce che può chiedere il rigore e perché domenica è stato dato un rigore simile. L'errore gravissimo è dire che esistono i rigorini: o è rigore o non lo è".